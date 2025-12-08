Глушаков верит, что стал жертвой заговора

На прощальный матч Дениса Глушакова была полностью выкуплена одна трибуну, чтобы туда никто не пришел.

Об этом рассказал экс-хавбек «Локомотива», «Спартака» и сборной России.

«Довольно неплохо прошло. Все смеются, улыбаются: «Народу пришло больше, чем на «Родину», «Химки» и «Торпедо» вместе взятые». Могло бы быть и больше, но есть нечистые силы – людишки выкупили спартаковскую трибуну и не пришли. За воротами должна была быть полная трибуна. Какой-то заговор был. Я знаю, что был заговор, что ни одни, ни другие не пришли. Я этой истории не понял. Болельщикам никто не говорил: приходите и говорите «Глушаков, мы тебя любим», – сказал Глушаков.

Прощальный матч Дениса Глушакова состоялся 11 октября в Химках на «Арене Химки». В матче сыграли легенды «Спартака» против легенд «Локомотива». Глушаков по очереди сыграл за обе команды.

После профессиональной карьеры Глушаков играл за ростовский СКА в WINLINE Медиалиге. В 2025-м он провел за клуб Басты 5 матчей, в которых забил 1 гол.