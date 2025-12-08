Акинфеев поддержал создание приза имени Черенкова

Создание приза имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова является красивым и правильным жестом. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

Акинфеев получил приз ТАСС "За верность" имени Черенкова в категории "Российская премьер-лига".

"Создание премии имени Федора Черенкова, конечно, правильный и красивый жест. Федор Федорович - легенда, символ искренней преданности футболу и клубу. И для меня большая честь стать первым лауреатом этой премии", - сказал Акинфеев.

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.