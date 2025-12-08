Экс-вратарь Синицын оценил вину Акинфеева в голах «Краснодара»

‎Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил игру 39-летнего голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3)

© ПФК ЦСКА

‎

‎— Есть ли вина Акинфеева во втором и третьем голах «Краснодара»?

— Третий гол, наверное, потому что это удар в ближний угол. Наверное, можно было отбить. Второй гол я только в повторе видел.

‎

‎— Акинфеев сдал или все еще держит свой уровень?

‎— Здесь само имя играет большую роль. Наверное, не оптимальные кондиции. Возраст, конечно, может играть свою роль.

‎

‎— Тороп тоже пока не отличается надёжностью. Стоит ли армейцам зимой поискать нового вратаря, чтобы быть конкурентными в борьбе за чемпионство?

‎— Я думаю, что Торопу просто надо дать время поиграть. Он одаренный вратарь, у которого нет регулярной игровой практики. Он получит опыт и может вырасти в достойную замену.

После 18 туров ЦСКА c 36 очками занимает 4-е место. Лидирует «Краснодар» (40).

Контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца сезона 2025/26.