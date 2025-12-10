Президент "Динамо" Мх высказался об уходе Биджиева с поста главного тренера

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался об уходе Хасанби Биджиева с должности главного тренера команды.

© "Динамо" Мх

"Решение об отставке принял сам Биджиев, а не клуб. Мы извинились перед Хасанби Эдуардовичем за оскорбительную акцию со стороны болельщиков. Ему звонил глава республики и поблагодарил за проделанную работу, а также извинился за поведение болельщиков. Мы ему говорим спасибо и уважаем его решение", — приводит слова Гаджиева Sport24.

Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо" после матча 18-го тура РПЛ. Его команда на своем поле уступила "Пари НН" со счетом 0:1. Во вторник, 9 декабря попечительский совет клуба принял решение специалиста. Биджиев возглавлял махачкалинское "Динамо" с февраля 2024 года.

После 18-ти туров чемпионата России махачкалинцы записали в свой актив 15 очков и завершили осеннюю часть сезона на 13-м месте в турнирной таблице. В следующий раз команда встретится с казанским "Рубином" 28 февраля.