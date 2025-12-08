«Акрон» подаст жалобу в РФС на судейство в игре с «Зенитом»

В «Акроне» заявили об обращении в РФС с целью отменить красную карточку защитника Йонуца Неделчару в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

© ФК «Акрон»

«Акрон» будет обращаться в ЭСК по эпизоду с удалением Неделчару и отмене красной карточки», – рассказали в клубе.

Матч обслуживала бригада Павла Кукуяна.

«Зенит» забил оба мяча в матче с «Акроном» в большинстве. Первый гол был забит спустя 18 минут после удаления Неделчару.

На зимнюю паузу после 18-го тура «Акрон» вышел на девятом месте с 21 очком. Неделачару – основной защитник тольяттинцев, провел 17 матчей и забил один гол.

«Зенит» занимает второе место после 18-го тура с 39 очками и одним очком отставания от лидирующего «Краснодара».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Акрона» Заур Тедеев – кандидат на аналогичный пост в «Рубин».