В ПСЖ отреагировали на слухи об уходе Сафонова

В «ПСЖ» опровергли слухи о возможном уходе вратаря Матвея Сафонова. Российский вратарь не покинет парижский клуб в зимнее трансферное окно.

«Смешно, это всего лишь спекуляции. Не забывайте, что мы подписали с ним контракт на пять лет. Он сильно прибавил с момента своего прихода. Он подтвердил, что соответствует уровню «ПСЖ», — приводит слова представителей клуба L’Équipe.

Ранее в прессе появилась информация о возможном уходе россиянина из команды из-за недовольства Сафонова своим положением и недостатка игрового времени.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за парижский клуб один матч, отыграв «на ноль» в 15-м туре французской Лиги 1 с «Ренном» (5:0).