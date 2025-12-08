Защитник «Спартака» назвал самого сложного соперника в РПЛ

Защитник столичного «Спартака» Кристофер Ву рассказал о самом сложном сопернике в нынешнем сезоне РПЛ.

«Против «Балтики» очень сложно играть, потому что это очень организованная команда, они слаженно атакуют и защищаются, делают все вместе. Трудно найти решения, когда сталкиваешься с 10-11 футболистами напротив своих ворот», — заявил Ву.

В текущем сезоне чемпионата страны «Балтика» дважды обыграла московский «Спартак». Первый раз — во 2-м туре со счетом 3:0. Второй — в 17-м туре со счетом 1:0.

После 18 туров РПЛ «Балтика» занимает 5-е место с 35 очками.

Главным тренером калининградского клуба является Андрей Талалаев. Он работает с «Балтикой» второй год. После 18 матчей в чемпионате страны калининградцы потерпели одно поражение и пропустили семь мячей (и только два – с игры).

По итогам прошлого сезона «Балтика» одержала победу в розыгрыше Первой лиги и вернулась в РПЛ.