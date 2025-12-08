Президент "Урала" прокомментировал информацию о переговорах с Кержаковым

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о переговорах с Александром Кержаковым.

"Кержаков просил, чтобы я не присутствовал на скамейке во время матчей? Такого не было. Мы разговаривали и разговариваем с Александром. Но таких условий он не ставил", - цитирует Иванова "СЭ".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Кержаков может возглавить "Урал". Сообщалось, что одним из условий российского специалиста было, чтобы президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов не находился во время матчей команды на скамейке запасных.

Сегодня, 8 декабря, "Урал" официально сообщил об уходе главного тренера Мирослава Ромащенко.