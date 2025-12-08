Участники Пути РПЛ заработали более миллиарда рублей призовых

Участники Пути РПЛ Кубка России по футболу заработали больше миллиарда рублей призовых в первой части сезона‑2025/26, сообщает РФС.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

Среди клубов Пути РПЛ лидер по призовым — «Краснодар», следом идут «Спартак» и ЦСКА. Каждый из этих клубов получил больше 100 миллионов рублей.

Из клубов Пути регионов больше всех заработал тульский «Арсенал» — 19,28 млн рублей. Еще три клуба ПАРИ Первой Лиги — московское «Торпедо», КАМАЗ из Набережных Челнов и нижнекамский «Нефтехимик» — заработали по 11,2 миллиона рублей.

В общей сложности клубам Пути регионов выплачено 136,58 миллиона рублей по итогам первой части сезона.

Призовые клубам Пути РПЛ в Кубке России после первой части сезона:

«Краснодар» — 109,95 миллиона рублей

«Спартак» — 100,45 млн

ЦСКА — 100,45 млн

«Зенит» — 98,7

«Динамо» (Москва) — 93,65

«Динамо» (Махачкала) — 89,2

«Локомотив» — 79,7

«Оренбург» — 70,2

«Крылья Советов» — 67,48

«Балтика» — 57,98

«Ростов» — 57,98

«Рубин» — 49,9

«Акрон» — 47,2

«Ахмат» — 37,7

«Пари НН» — 37,7

«Сочи» — 37,7

Прямые трансляции матчей FONBET Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.