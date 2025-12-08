Участники Пути РПЛ заработали более миллиарда рублей призовых

Участники Пути РПЛ Кубка России заработали более миллиарда рублей призовых по итогам первой части сезона
Участники Пути РПЛ Кубка России по футболу заработали больше миллиарда рублей призовых в первой части сезона‑2025/26, сообщает РФС.
Среди клубов Пути РПЛ лидер по призовым — «Краснодар», следом идут «Спартак» и ЦСКА. Каждый из этих клубов получил больше 100 миллионов рублей.
Из клубов Пути регионов больше всех заработал тульский «Арсенал» — 19,28 млн рублей. Еще три клуба ПАРИ Первой Лиги — московское «Торпедо», КАМАЗ из Набережных Челнов и нижнекамский «Нефтехимик» — заработали по 11,2 миллиона рублей.
В общей сложности клубам Пути регионов выплачено 136,58 миллиона рублей по итогам первой части сезона.
Призовые клубам Пути РПЛ в Кубке России после первой части сезона:
«Краснодар» — 109,95 миллиона рублей
«Спартак» — 100,45 млн
ЦСКА — 100,45 млн
«Зенит» — 98,7
«Динамо» (Москва) — 93,65
«Динамо» (Махачкала) — 89,2
«Локомотив» — 79,7
«Оренбург» — 70,2
«Крылья Советов» — 67,48
«Балтика» — 57,98
«Ростов» — 57,98
«Рубин» — 49,9
«Акрон» — 47,2
«Ахмат» — 37,7
«Пари НН» — 37,7
«Сочи» — 37,7
