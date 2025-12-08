Бородюк про РПЛ: «У многих руководителей иностранцы в приоритете. Хотелось бы, чтобы работали российские тренеры, особенно в период отсутствия еврокубков»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк заявил о тенденции на иностранных специалистов в клубах РПЛ.

«Хотелось бы, конечно, чтобы работали российские тренеры, особенно сейчас, в период отсутствия еврокубков, но у нас тенденция на иностранцев. Хотелось бы, чтобы русские тренеры все были при деле и работали, в том числе и Вадим Романов, и Ролан Гусев. Но, к сожалению, у многих руководителей иностранцы в приоритете. Много было иностранцев, которые даже привозили с собой целый тренерский штаб, но успехов не достигали ни у себя, ни у нас. Никто не будет против, если будут приезжать иностранные тренеры с опытом побед и успехами», – сказал Александр Бородюк.
