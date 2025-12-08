Черчесов ответил к матчу с какой командой РПЛ было сложнее всего готовиться

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал в эфире «Матч ТВ», что к матчу МИР РПЛ с московским «Спартаком» его команде было сложнее всего готовиться.

«Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» (22 очка) — восьмое.

— Какая, на ваш взгляд, самая привлекательная и зрелищная команда по итогам 18 туров?

— Честно говоря, старался смотреть на свою команду, чтобы глаз радовался. Другое дело, я могу сказать, к какой команде было сложнее всего готовиться. Это — «Спартак».

— Спартаковское прошлое сказалось?

— Нет. Потому что там на каждой позиции есть по два человека, которые атакуют. Не знаешь, кто будет играть. Я говорю как есть, — заявил Черчесов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

