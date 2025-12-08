Президент "Урала" подтвердил переговоры с Березуцким

Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил переговоры с Василием Березуцким.

"Нам же не по телефону вести переговоры! Да, мы встречались с Василием Березуцким, вчера ходили с ним на баскетбол. Но мы не скрываем, что ведем переговоры. Нам же нужно это делать. Не думал только, что так быстро нас заметят", - сказал Иванов.

В понедельник, 8 декабря, "Урал" объявил об уходе главного тренера команды Мирослава Ромащенко. Ранее сообщалось, что екатеринбуржцев может возглавить Александр Кержаков.

Уральцы завершили первую часть сезона Первой лиги на второй строчке в турнирной таблице, набрав 41 очко. Орнажево-черные отстают от лидирующего "Факела" на 7 баллов.