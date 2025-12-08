«Ливерпуль» не собирается расставаться Салахом

«Ливерпуль», несмотря на заявления Мохамеда Салаха, продолжает придерживаться контракту с футболистом до 2027 года и допускает, что сложившаяся ситуация еще может быть исправлена.

© Sports.ru

На данный момент мерсисайдский клуб не планирует уход вингера из команды и не намерен использовать зимнее трансферное окно для подписания другого футболиста на его позицию.

Напомним, что футболист ранее раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: