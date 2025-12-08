«Ливерпуль» считает, что ситуацию с Салахом еще можно исправить. Клуб не готовится к уходу вингера и не планирует искать ему замену зимой (The Athletic)

«Ливерпуль», несмотря на заявления Мохамеда Салаха, продолжает придерживаться контракту с футболистом до 2027 года и допускает, что сложившаяся ситуация еще может быть исправлена.

«Ливерпуль» не собирается расставаться Салахом
На данный момент мерсисайдский клуб не планирует уход вингера из команды и не намерен использовать зимнее трансферное окно для подписания другого футболиста на его позицию.

Напомним, что футболист ранее раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд:

«Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше».
