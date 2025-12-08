Стало известно, какие отношения сложились между Сафоновым и Забарным

У Сафонова и Забарного профессиональные отношения. Вопрос потенциального конфликта учитывался при трансфере украинца в «ПСЖ» (L’Equipe)
Между футболистами «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и Ильей Забарным нет конфликта.
В субботнем матче «ПСЖ» против «Ренна» (5:0) российский вратарь впервые в сезоне вышел в стартовом составе. При этом Забарный не попал в заявку на матч – по словам главного тренера Луиса Энрике, защитник пропустил игру из-за болезни.
Как сообщает L’Equipe, между Забарным и Сафоновым установились «уважительные профессиональные отношения». При этом в «ПСЖ» утверждают, что вопрос присутствия Сафонова в команде обсуждался при трансфере украинского защитника из «Борнмута», и футболист перешел во французский клуб сознательно.
Тайсон – о поединке с Флойдом: «Бой пройдет в марте в Африке. Мы побьем все рекорды»
Дмитрий Кагарлицкий: «Самсонов – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой. Но мы и в Хомченко верим, у «Сочи» вратарская бригада сильнейшая, ребята всегда дают шанс на победу»
Бек прилетел в Новосибирск, болельщики «Сибири» скандировали имя форварда в аэропорту
Тайсон – о поединке с Флойдом: «Бой пройдет в марте в Африке. Мы побьем все рекорды»
Дмитрий Кагарлицкий: «Самсонов – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой. Но мы и в Хомченко верим, у «Сочи» вратарская бригада сильнейшая, ребята всегда дают шанс на победу»
Бек прилетел в Новосибирск, болельщики «Сибири» скандировали имя форварда в аэропорту