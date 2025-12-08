Стало известно, какие отношения сложились между Сафоновым и Забарным

Между футболистами «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и Ильей Забарным нет конфликта.

В субботнем матче «ПСЖ» против «Ренна» (5:0) российский вратарь впервые в сезоне вышел в стартовом составе. При этом Забарный не попал в заявку на матч – по словам главного тренера Луиса Энрике, защитник пропустил игру из-за болезни.

Как сообщает L’Equipe, между Забарным и Сафоновым установились «уважительные профессиональные отношения». При этом в «ПСЖ» утверждают, что вопрос присутствия Сафонова в команде обсуждался при трансфере украинского защитника из «Борнмута», и футболист перешел во французский клуб сознательно.