Булыкин высказался о матче «Краснодара» и ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о матче Мир РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2).

– Думаю, «Краснодар» хорошо сыграл и по движению, по моментам, и удаление, конечно же, сыграло свою роль. С самого начала как‑то пошло не в то русло. Все начали прыгать, симулировать, заводить друг друга. И это все отразилось на удалении.

Болельщикам, думаю, игра понравилась: много было голов. Это нам, экспертам, мало что понравилось: голы со стандартных [положений], в которых никто никого не брал, голы щитками.

Конечно же, мы смотрим футбол с другой стороны, но, думаю, болельщикам все это понравилось, и они рады голам. И ЦСКА до последних минут держал интригу, когда 3:2 сделали. По матчу «Краснодар», конечно, был сильнее и вряд ли проиграл бы.

– Вам матч не понравился?

– Почему? Мне понравилось то, как играли, забивали, много было голов, но то, что нам, как экспертам, разбирать: на угловых, на стандартных никто никого не берет… футболист один перед воротами.

Конечно, такие ошибки не хотелось бы видеть у команд, которые бьются за чемпионство. Хочется, чтобы это было исполнительское мастерство футболистов и красивые голы. А так мы увидели хороший, боевой матч.

– Кордоба сказал, что Вильягра проявил расизм в его адрес. Как думаете, действительно ли там что‑то было или, может, возникло недопонимание?

– Это мы не знаем. Мне не понравилось в матче, что все падали, хватались за что‑то, симулировали, заводили друг друга. И понятное дело, не обошлось бы без красной карточки. Это единственное, что мне в матче не понравилось.

И эта красная карточка сильно повлияла на исход матча. Когда ЦСКА был в меньшинстве, вряд ли бы они могли что‑то выжать. А вот в равных составах можно было бы посмотреть и насладиться этим матчем. Потому что футболисты бегали хорошо, мотивация была хорошая, не глядя на отпускное настроение.

Что он там сказал и сделал, мы, может быть, узнаем позже, когда будут записи с других камер или микрофонов, может, судья что‑то скажет. Но пока мы судим то, что произошло на футбольном поле, то, как играли.

И когда постоянно падали и выпрашивали у судьи какое‑то наказание – это, думаю, никому не понравилось. И красная карточка, конечно, смазала результат игры, – сказал Дмитрий Булыкин.