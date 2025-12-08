Мудрик может продолжить карьеру во Франции или Испании

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может продолжить профессиональную карьеру футболиста в Испании или Франции, сообщает Footmercato. По данным источника, в услугах игрока заинтересованы «Севилья» и «Страсбург». При этом переход украинца в один из этим клубоы может быть осуществлён только в том случае, если дисквалификация Михаила за употребление допинга будет отменена.

Мудрик сдал положительный допинг-тест в ноябре 2024-го. Более года украинский вингер не играет в футбол на профессиональном уровне.

Ранее Михаил прошёл тест на детекторе лжи, чтобы доказать, что он никогда сознательно не принимал запрещённые вещества.