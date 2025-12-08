Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с Кассьеррой

Стала известна сумма, за которую «Зенит» будет готов расстаться с нападающим Матео Кассьеррой этой зимой. В клубе оценили колумбийца в 30 млн евро.

© ФК «Зенит»

Кассьерра проводит четвертый сезон в «Зените» и пятый в России. В кампании РПЛ-2023/24 он стал лучшим бомбардиром турнира. В текущем розыгрыше забил четыре мяча и отдал голевую передачу в 12 встречах.

Transfermarkt оценивает форварда в 10 млн евро, в три раза меньше суммы, которую планируют выручить сине-бело-голубые. Известно, что в услугах колумбийца заинтересованы коллективы из Саудовской Аравии.

В случае, если трансфер Кассьерры состоится за 30 млн евро, он станет пятой самой дорогой продажей в истории российского футбола.

Ранее стало известно, что интерес к Кассьерре может проявлять «Атлетик» Бильбао.