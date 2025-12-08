Агент Головина рассказал, на каком уровне игрок владеет английским

Агент Головина рассказал об уровне английского футболиста

Футбольный агент Александр Клюев рассказал об уровне знания английского языка его клиента, полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Саша не испытывает никаких проблем во Франции и в «Монако». Он полностью адаптирован, уже восемь лет живёт в стране и чувствует себя комфортно. Насчёт языка – у него нет никаких проблем, но он больше общается на английском.» - сказал Клюев.

Головин играет во французском клубе с июля 2018 года. Первый свой матч провёл 20 сентября того же года против «Нима», выйдя на замену на 72-й минуте игры. В январе 2019 года полузащитник забил свой первый гол за «Монако».

На данный момент, Головин имеет всего 30 голов за французскую команду. Головин неоднократно признавался лучшим игроком месяца в Чемпионате Франции. По итогам сезона 2023/24 годов он был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков клуба. В том же сезоне Головин вместе с командой занял второе место в Лиги 1

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провёл за «Монако» 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

