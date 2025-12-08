Экс-защитник «Рубина» назвал лучшего игрока года в РПЛ

Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Алексей Попов назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком РПЛ этого года.

«Лучшим футболист России 2025 года для меня – это Алексей Батраков. Все видели, сколько он забил, а он даже не нападающий! Кроме того, Алексей отдал много голевых передач. Лично для меня он, естественно, круче Кордобы» - рассказал Попов.

По итогам первой части сезона РПЛ Алексей Батраков забил 11 голов при 17 сыгранных матчах. Он является лидером гонки бомбардиров Чемпионата России, также занимает второе место по количеству голевых передач. В Кубке России полузащитник железнодорожников забил 4 гола.

Батраков играет в основном составе столичного клуба с весны 2024 года. Дебютный матч сыграл 31 марта против «Краснодара» в РПЛ. Свой первый гол забил 12 мая против «Оренбурга» в РПЛ. С сезона 2024/25 постоянно стал играть в стартовом составе «Локомотива» и провёл первый свой полноценный сезон.

В 2024 году был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги. В июле-августе 2025 года признавался игроком месяца в РПЛ.