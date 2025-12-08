Мбаппе получил перелом

Мбаппе сломал палец на левой руке в матче с «Сельтой», но сможет сыграть с «Ман Сити»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сломал палец в матче Ла Лиги с «Сельтой» (0:2).
Француз получил повреждение на 43-й минуте игры, когда обыгрывал защитника Оскара Мингесу. Мбаппе вышел за пределы поля и вернулся с бинтом на левой руке.
El Partidazo de COPE сообщает, что у Мбаппе сломан безымянный палец левой руки. При этом форвард сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в среду.
Отмечается, что участие в матче Эдуардо Камавинга и Дина Хейсена практически исключено.
