Дзюба стал лидером первой части РПЛ по двум статистическим показателям

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба с отрывом лидирует в Мир Российской Премьер-Лиге по выигранным единоборствам. Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте РПЛ, на счету 37-летнего форварда 221 выигранная дуэль. У занимающего второе место защитника «Балтики» Кевина Андраде — 189.

Кроме того, Дзюба опережает всех и по числу успешных верховых единоборств. Таких у нападающего набралось 171. Второе место – у форварда «Ростова» Егора Голенкова, которые выиграл 115 верховых дуэлей в первой части сезона.

Лидеры РПЛ по выигранным единоборствам:

1. Артём Дзюба («Акрон») — 221.

2. Кевин Андраде («Балтика») — 189.

3. Егор Тесленко («Рубин») — 177.

4. Свен Карич («Пари НН») — 173.

5. Егор Голенков («Ростов») — 167.

Лидеры РПЛ по выигранным верховым единоборствам:

1. Артём Дзюба («Акрон») — 171.

2. Егор Голенков («Ростов») — 115.

3. Марат Бокоев («Акрон») — 89.

4. Сесар Монтес («Локомотив») — 86.

5. Егор Тесленко («Рубин») — 85.