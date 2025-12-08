Дзюба стал лидером первой части РПЛ по двум статистическим показателям

Дзюба с отрывом стал лидером первой части РПЛ сразу по двум статистическим показателям
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба с отрывом лидирует в Мир Российской Премьер-Лиге по выигранным единоборствам. Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте РПЛ, на счету 37-летнего форварда 221 выигранная дуэль. У занимающего второе место защитника «Балтики» Кевина Андраде — 189.
Кроме того, Дзюба опережает всех и по числу успешных верховых единоборств. Таких у нападающего набралось 171. Второе место – у форварда «Ростова» Егора Голенкова, которые выиграл 115 верховых дуэлей в первой части сезона.
Лидеры РПЛ по выигранным единоборствам:
1. Артём Дзюба («Акрон») — 221.
2. Кевин Андраде («Балтика») — 189.
3. Егор Тесленко («Рубин») — 177.
4. Свен Карич («Пари НН») — 173.
5. Егор Голенков («Ростов») — 167.
Лидеры РПЛ по выигранным верховым единоборствам:
1. Артём Дзюба («Акрон») — 171.
2. Егор Голенков («Ростов») — 115.
3. Марат Бокоев («Акрон») — 89.
4. Сесар Монтес («Локомотив») — 86.
5. Егор Тесленко («Рубин») — 85.