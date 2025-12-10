Ташуев назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ

Бывший тренер ряда команд РПЛ Сергей Ташуев в разговоре с «Матч ТВ» назвал Мурада Мусаева и Андрея Талалаева лучшими тренерами первой части сезона МИР РПЛ.

Действующий чемпион России «Краснодар» под руководством Мусаева набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице сезона‑2025/26. «Балтика», тренерский штаб которой возглавляет Талалаев, по итогам 18 туров МИР РПЛ набрала 35 очков и идет пятой.

— Назвал бы двух человек, первый — Мурад Мусаев. Он идет на первом месте, команда удачно провела 2025 год, показывает качественный и сбалансированный футбол. Надо отдать должное и руководству клуба, что состав футболистов подходит под философию клуба. Вторая фигура — Андрей Талалаев. Занимать пятое место командой второй восьмерки — это хорошо. Ясно, что это не первый случай, и я в «Ахмате» занимал пятое место. Но «Балтика» вышла из Первой лиги и сразу показала хорошую игру, хорошую статистику по забитым и пропущенным мячам. У них есть отрыв в том числе и от «Спартака». Эти два специалиста показали самую интересную работу, — сказал Ташуев «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.