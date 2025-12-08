Мостовой высказался по поводу ухода Баринова из «Локомотива»

Мостовой считает, что Баринов нужен «Спартаку»: «Футболисты играют за деньги. Можно представить переход любого игрока в любой клуб. Реалии современного футбола – всем управляют деньги»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который может перейти в ЦСКА.
Действующий договор хавбека рассчитан до завершения этого сезона.
– Игрок уровня Баринова нужен «Спартаку». Учитывая, что за его переход не нужно будет платить, то это хороший вариант. Проблемы в центре поля у команды есть. Он бы усилил клуб.
– Отношение Баринова к «Спартаку»?
– Футболисты играют за деньги. В нынешнее время можно представить переход любого игрока в любой клуб.
Таковы реалии современного футбола – всем управляют деньги, – сказал Александр Мостовой.
Тайсон – о поединке с Флойдом: «Бой пройдет в марте в Африке. Мы побьем все рекорды»
Дмитрий Кагарлицкий: «Самсонов – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой. Но мы и в Хомченко верим, у «Сочи» вратарская бригада сильнейшая, ребята всегда дают шанс на победу»
Бек прилетел в Новосибирск, болельщики «Сибири» скандировали имя форварда в аэропорту
Тайсон – о поединке с Флойдом: «Бой пройдет в марте в Африке. Мы побьем все рекорды»
Дмитрий Кагарлицкий: «Самсонов – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой. Но мы и в Хомченко верим, у «Сочи» вратарская бригада сильнейшая, ребята всегда дают шанс на победу»
Бек прилетел в Новосибирск, болельщики «Сибири» скандировали имя форварда в аэропорту