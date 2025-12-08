Мостовой высказался по поводу ухода Баринова из «Локомотива»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который может перейти в ЦСКА.

Действующий договор хавбека рассчитан до завершения этого сезона.

– Игрок уровня Баринова нужен «Спартаку». Учитывая, что за его переход не нужно будет платить, то это хороший вариант. Проблемы в центре поля у команды есть. Он бы усилил клуб.

– Отношение Баринова к «Спартаку»?

– Футболисты играют за деньги. В нынешнее время можно представить переход любого игрока в любой клуб.

Таковы реалии современного футбола – всем управляют деньги, – сказал Александр Мостовой.