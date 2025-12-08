«При любых обстоятельствах»: легенда «Спартака» о показе Олимпиады

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев выступил за показ зимних Олимпийских игр — 2026 в России.

Его слова приводит Sport24.

«И спорт все равно будет миром. Никуда от этого не денешься. Поэтому наши дети должны это видеть и стремиться к тому, чтобы быть сильнейшими в своих видах спорта. И видеть этот праздник. Чемпионат мира, Олимпиада, чемпионат Европы — это три самых важных соревнования, которые нужно показывать при любых обстоятельствах», — подчеркнул он.

С инициативой о запрете на показ Олимпиады выступил боец ММА Джефф Монсон, задавшийся вопросом о смысле трансляции Игр без участия одной из сильнейших спортивных держав, а также олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.