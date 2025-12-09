Ташуев назвал главное разочарование первой части сезона РПЛ

Бывший тренер ряда команд РПЛ Сергей Ташуев в разговоре с «Матч ТВ» назвал московские «Спартак» и «Динамо» главными разочарованиями первой части сезона.

В субботу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в рамках 18‑го тура МИР РПЛ. «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (21 очко) ушло на зимний перерыв на 10‑м месте.

— Кто для вас стал главным разочарованием в первой части сезона?

— Понятно, что «Динамо», и «Спартак» отчасти. «Спартак» всегда должен бороться за первые места. У «Динамо» вообще провальный сезон пока. По соотношению цена‑качество футболистов, по рейтингу, они казались лучшими в сезоне, — сказал Ташуев «Матч ТВ».

