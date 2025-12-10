Глава Дагестана раскритиковал болельщиков "Динамо" Мх

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов прокомментировал акцию болельщиков махачкалинского "Динамо" во время матча с "Пари НН".

"Это неправильно, когда болельщики вопреки всем кавказским канонам пытаются оскорбить тренера. Для каждого спортсмена тренер — важный человек, с которым порой проводят больше времени, чем с родителями. Нельзя опускаться до такого уровня", — приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы Республики Дагестан.

Напомним, во время матча 18-го тура чемпионата России с "Пари НН" фанаты махачкалинского "Динамо" вывесили баннер с надписью "Биджиев, уходи". Встреча в воскресенье, 7 декабря завершилась победой нижегородской команды со счетом 1:0. После нее Биджиев принял решение покинуть пост главного тренера "Динамо" Махачкала. Он работал в команде с 2023 года.

На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров команда набрала 15 очков.