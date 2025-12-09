Футболист «Краснодара» высмеял Мостового

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев пошутил в соцсетях над футболистом петербургского «Зенита» Андреем Мостовым, которому 8 декабря вручили премию «Джентльмен года».

«Поздравляю, бро! Хоть какой-то кубок в этом году в руках подержишь», — написал Агкацев.

По ходу текущего сезона Мостовой был оштрафован комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) за то, что выкрикивал оскорбительные кричалки в адрес московского «Спартака» на трибунах с болельщиками «Зенита».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет на втором месте, набрав 39 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 40 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.