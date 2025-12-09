Аргентинский футбольный клуб представил форму с Храмом Василия Блаженного

Аргентинский футбольный клуб Deportivo de Moscu представил игровую форму, на которой изображен Храм Василия Блаженного.

Презентация формы снималась в Свято‑Троицкой церкви в Буэнос Айресе, которая была основана в 1888 году.

— В идею новой формы легло выражение «русский дух», как нечто эфемерное, но при этом понятное и идентифицируемое во всем мире. Мы долго перебирали духовные символы, которые будут понятны и россиянам и аргентинцам, в итоге остановились на Соборе Василия Блаженного, который украсил лицевую сторону футболки. Причем данное изображение есть на всех трех футболках, но если на зеленой силуэт храма очевиден, то на черной он проявляется только на солнце. Манжеты на рукавах выполнены триколором с кириллической надписью «Москва», такая же надпись на внутренней стороне воротника. По центру расположен логотип AFA и флаги России и Аргентины, — говорится в Telegram‑канале Deportivo de Moscu.

Deportivo de Moscu играет в Аргентине в профессиональной региональной лиге. За команду выступают футболисты из России, Белоруссии, Аргентины и Эквадора.