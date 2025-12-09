Черчесов оценил первую часть сезона для "Ахмата"

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов поставил команде оценку "удовлетворительно" по итогам первой части сезона, однако футболисты способны добиваться лучших результатов. Такое мнение он высказал "Спорт-Экспрессу".

"Ахмат" по итогам 18 туров замыкает топ-8 турнирной таблицы чемпионата России с 22 очками.

"Что-то получилось, что-то нет, но главное: мы делали то, что планировали, - сказал Черчесов. - В турнирном плане есть прогресс. Другое дело, что парочку-троечку очков мы недобрали. Команда перестроилась, игроки чувствуют себя комфортно, для некоторых нашли новые позиции. Это работа тренерского штаба. Оценки пока давать рано, но я бы сказал - "удовлетворительно" для начала, хотя хотелось бы большего".

"Ни одна команда в мире не играет все время на стабильно высоком уровне, не всегда выглядит свежо, - добавил он. - С "Оренбургом" получилась непростая встреча - последний матч перед паузой всегда скомканный, но при не самой лучшей игре мы добились результата. И этому нужно учиться. Были встречи с "Локомотивом", "Ростовом", "Краснодаром", где мы показывали качественный футбол и заслуживали большего, но потеряли очки".

Черчесов объяснил, в чем "Ахмат" способен прибавить после завершения зимнего перерыва.

"Ни одна команда не прошла первую часть чемпионата без спадов. Кто-то начал скомканно, кто-то просел по ходу турнира. И у нас был определенный спад, когда не могли выиграть. Нужно добавлять - добиваться результата там, где выиграть особенно сложно. Тем более когда действуешь хорошо, то нужен результат. Будем работать над этим", - заключил Черчесов.

Черчесов возглавил "Ахмат" в августе, подписав контракт на три года. На тот момент грозненцы не набрали ни одного очка в Мир - Российской премьер-лиге, потерпев поражения в матчах с казанским "Рубином" (0:2), московским ЦСКА (1:2) и махачкалинским "Динамо" (0:1).