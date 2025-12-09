Алаев назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ

Президент Российской‑премьер лиги Александр Алаев в разговоре с «Матч ТВ» назвал двух лучших тренеров первой части сезона.

— По первой части — мне очень нравится работа Михаила Галактионова и Андрея Талалаева. В «Локомотиве» русские ребята развиваются, мне нравится. Можно отметить и Мусаева, и Челестини, и Семака, но если вы спрашиваете про лучших, то Галактионов и Талалаев, — сказал Алаев «Матч ТВ».

«Локомотив» под руководством Галактионова набрал 37 очков и располагается на третьей строчке турнирной таблицы МИР РПЛ. «Балтика» Талалаева с 35 очками идет пятой.

