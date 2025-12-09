Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек рассчитывает на возможный переход в «Баварию» или «Реал», сообщил Sky Sport.

В числе претендентов на подписание немецкого футболиста также входит «Барселона», однако главным приоритетом для каталонцев является приобретение нападающего.

Действующее соглашение Шлоттербека и «Боруссии» рассчитано до 30 июня 2027 года.

Дортмундцы предложили защитнику новый договор до 2030 года с улучшенными условиями, которые сделают футболиста одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.