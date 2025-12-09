Шлоттербек хотел бы перейти в «Реал» или «Баварию». «Дортмунд» готов сделать защитника одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек рассчитывает на возможный переход в «Баварию» или «Реал», сообщил Sky Sport.
В числе претендентов на подписание немецкого футболиста также входит «Барселона», однако главным приоритетом для каталонцев является приобретение нападающего.
Действующее соглашение Шлоттербека и «Боруссии» рассчитано до 30 июня 2027 года.
Дортмундцы предложили защитнику новый договор до 2030 года с улучшенными условиями, которые сделают футболиста одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Гживиньска перешла из «Зенита» в «Спартак». Она лучший бомбардир в истории женской команды петербуржцев
Алина Загитова: «Я приняла такую позицию, что я никогда не буду фотошопить себя. Мы такие, какие мы есть»
Воробьев назвал тройку самых мастеровитых игроков КХЛ: «Ткачев из «Металлурга», Окулов и Гусев. Это люди, способные создать гол из ничего»
Гживиньска перешла из «Зенита» в «Спартак». Она лучший бомбардир в истории женской команды петербуржцев
Алина Загитова: «Я приняла такую позицию, что я никогда не буду фотошопить себя. Мы такие, какие мы есть»
Воробьев назвал тройку самых мастеровитых игроков КХЛ: «Ткачев из «Металлурга», Окулов и Гусев. Это люди, способные создать гол из ничего»