Ташуев готов работать в РПЛ

Футбольный тренер Сергей Ташуев выразил готовность продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

© Rusfootball

Последним местом работы Ташуева был грозненский "Ахмат" (2024–2025; 7 побед, 8 ничьих, 16 поражений).

"Буду ли скучать по РПЛ? Я не хочу скучать, я хочу работать. Борьба за медали сейчас интересная. Я готов работать в РПЛ, думаю, скоро уже начну, правда, не знаю где. Это предчувствие, но и переговоры уже есть", — сказал Ташуев в беседе с Metaratings.

Сергей Ташуев наиболее известен по работе с белгородским "Салютом" (2008–2009, 2012–2013), "Краснодаром" (2009–2010), донецким "Металлургом" (2013–2014), "Анжи" (2014–2015), солигорским "Шахтером" (2018–2019, 2022), "Чайкой" (2021–2022), "Ахматом" (2022–2023, 2024–2025) и воронежским "Факелом" (2023–2024).