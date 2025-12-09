Тренер «Родины» рассказал о совместной работе с Рамосом

Тренер «Родины» Хуан Диас поделился воспоминанием о работе с Серхио Рамосом.

«Да, я отвечал за стандарты в «Севилье». Однажды мы пришли в зал для теорий, и у меня уже была готова видеонарезка. Мне говорят: «Хуан, удали ты это, закрой компьютер и пошли тренироваться». Я не понял почему. Мне ответили: «Просто скажи парню, который подаёт угловые, найти четвёртый номер» (Серхио Рамос играл под этим номером. — Прим. «Чемпионата»). В конце концов они были правы — как бы ты ни тренировал стандартные положения, ты знал, что, если мяч попадёт к Рамосу, успех гарантирован», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» в турнирной таблице Первой лиги находится в зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ.