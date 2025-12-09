Дегтярев высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, что высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по изменению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Я уже говорил не раз, что приказ о новом лимите на легионеров лежит на столе с лета. Он предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/2029. Очень гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение, какое вообще может быть со стороны государства в этом отношении. Я бы на месте футбольных функционеров митинг провёл в поддержку», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.