Выяснилось, в какую сумму оценивается трансфер нападающего Альвареса

Трансфер Альвареса оценивается примерно в 200 млн евро. «Барса» не готова заплатить столько за форварда «Атлетико»
«Барселона» признала, что считает крайне сложным начать переговоры с «Атлетико» и достичь потенциального соглашения по трансферу форварда Хулиана Альвареса.
Стоимость сделки оценивается примерно в 200 миллионов евро.
По данным The Athletic, источники в каталонском клубе утверждают, что по такой цене трансфер не состоится.
В этом сезоне аргентинец забил 7 голов и сделал 2 передачи в 16 матчах Ла Лиги.
