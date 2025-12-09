Экс-игрок "Рубина" заявил о падении уровня РПЛ

Двукратный чемпион России в составе "Рубина" Алексей Попов раскритиковал уровень игры и судейства в Российской Премьер-Лиге.

© Rusfootball

"Чемпионат стал очень средним. Интрига появилась потому, что уровень лиги упал. Все команды подравнялись. "Балтика" — рабоче-крестьянская лошадка — пропустила семь голов. Это говорит, что в нашем чемпионате страдает уровень нападающих. Командная игра в атаке очень плохая. Уровень судейства тоже упал. На первом месте — не результаты и футбол, а судейские решения. Хотя судья вообще посторонний человек, он должен просто направлять игру и не вмешиваться в процесс", — сказал Попов в беседе с Metaratings.

По итогам первой части чемпионата России сезона 2025/2026 лидером турнирной таблицы РПЛ с 40 очками является "Краснодар". В топ-5 также входят "Зенит" (2-е место, 39 очков), "Локомотив" (3-е место, 37 очков), ЦСКА (4-е место, 36 очков) и "Балтика" (5-е место, 35 очков).

Чемпионат России возобновится в конце февраля 2026 года.