Лев Лещенко назвал лучшую команду РПЛ

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «Матч ТВ» назвал «Краснодар» лучшей командой МИР РПЛ в 2025 году.

После 18 туров «Краснодар» набрал 40 очков и занимает первое место в таблице. В мае 2025 года «быки» впервые стали чемпионами России.

— Лучшая команда этого года?

— Я склоняюсь все‑таки говорить о цене и качестве. В этом плане однозначно «Краснодар». Цена и качество — это самый главный принцип. Не только в футболе, но и где угодно, это принцип жизни, — сказал Лещенко «Матч ТВ».

