Выяснилось, сколько болельщиков поддерживают ужесточение лимита в РПЛ

Ужесточение лимита на иностранных игроков в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) поддерживают 62% болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Против ужесточения лимита на легионеров высказались 33% из опрошенных, еще 5% затруднились ответить на этот вопрос. Всего в опросе приняли участие 1 900 человек.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешним правилам, клубы чемпионата России могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.