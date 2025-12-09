Экс-защитник Эванс покинул пост менеджера в «Манчестер Юнайтед»

Эванс ушел из «МЮ», покинув пост главы отдела по арендам молодых игроков. Экс-защитник хочет проводить больше времени с семьей
Джонни Эванс покинул «Манчестер Юнайтед», решив уйти с поста главы отдела по арендам молодых игроков и развития.
37-летний бывший защитник клуба получил эту должность в июне 2025 года. Отмечается, что Эванс хочет проводить больше времени с семьей.
По ходу игровой карьеры он провел 241 матч в составе «Манчестер Юнайтед» и забил 8 голов.
