Стали известны кандидаты на пост главного тренера "Динамо"

По информации источника, консультативный совет московского "Динамо", представил свой список потенциальных главных тренеров команды. В него вошли: Станислав Черчесов, Заур Тедеев и Андрей Талалаев.

Сообщается, что свой вариант еще может представить спортивный директор клуба Желько Бувач.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых на данный момент является Ролан Гусев. Под его руководством команда провела 4 матча, в которых одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.