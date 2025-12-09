«Енисей» объявил об увольнении Тихонова

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил об увольнении Андрея Тихонова с поста главного тренера. Клуб и специалист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Директор «Енисея» Дмитрий Федосеев прокомментировал решение расстаться с Тихоновым.