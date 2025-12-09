Стали известны кандидаты на пост тренера «Енисея» после отставки Тихонова

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Енисея». Команду могут возглавить Александр Тарханов. Евгений Калешин или Александр Сторожук. Об этом сообщает интернет-портал Metaratings.

Накануне красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил об увольнении Андрея Тихонова с поста главного тренера. Клуб и специалист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Напомним, «Енисей» идёт на 13-м месте в турнирной таблице Лиги Pari (Первой лиги) сезона-2025/2026. Команда набрала 23 очка за 21 матч. Лидирует в Первой лиге воронежский «Факел», на счету которого 48 очков.