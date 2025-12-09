ЦСКА обратился в ЭСК по итогам матча с "Краснодаром"

"Армейцы" подали обращение в экспертно-судейскую комиссию.

Московский ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой защитнику Мойзесу в матче 18-го тура РПЛ с "Краснодаром" (3:2). Об этом сообщили "Чемпионату" в службе коммуникаций РФС.

Напомним, главный судья встречи Кирилл Левников показал бразильцу второе предупреждение и удалил футболиста на 68-й минуте игры.

В этом сезоне 30-летний Мойзес провел в составе "армейцев" 23 матча, забил один мяч и сделал три голевые передачи.