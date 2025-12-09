«Локомотив» подписал контракт с 19-летним вратарем

"Локомотив" объявил о подписании контракта с 19-летним вратарем
"Железнодорожники" подписали юного голкипера.
"Локомотив" заключил договор с 19-летним голкипером Богданом Шейко, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца 2028 года.
Шейко находится в системе "железнодорожников" с 2021 года. В этом году он стал основным вратарем молодежной команды, за которую провел 28 матчей и 18 из них на "ноль".
Игрок регулярно привлекается к тренировкам с основным составом. В 7-м туре РПЛ вратарь вошел в заявку на игру против "Крыльев Советов".