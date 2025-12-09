Гусев может остаться во главе «Динамо»

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев может остаться на посту. Сейчас он остается основным кандидатом.

© ФК «Динамо»

После ухода Валерия Карпина Гусев провел три матча в РПЛ и набрал четыре очка. Сейчас бело-голубые занимают 10-е место с 21 очком.

При этом сообщается, что в руководстве не рассматривают кандидатуру рулевого «Балтики» Андрея Талалаева и Заура Тедеева из «Акрона». Ранее появилась информация, что клубу отказал экс-тренер «Боруссии» Дортмунд Нури Шахин.

Агент экс-тренера «Динамо» Марцела Лички (завоевал с клубом бронзу сезона-2023/24) неоднократно заявлял, что чех готов вернуться в Россию. Он был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюк», когда команда опустилась на последнюю строчку местной Суперлиги.