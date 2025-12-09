Гусев может остаться во главе «Динамо»

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев может остаться на посту. Сейчас он остается основным кандидатом.
После ухода Валерия Карпина Гусев провел три матча в РПЛ и набрал четыре очка. Сейчас бело-голубые занимают 10-е место с 21 очком.
При этом сообщается, что в руководстве не рассматривают кандидатуру рулевого «Балтики» Андрея Талалаева и Заура Тедеева из «Акрона». Ранее появилась информация, что клубу отказал экс-тренер «Боруссии» Дортмунд Нури Шахин.
Агент экс-тренера «Динамо» Марцела Лички (завоевал с клубом бронзу сезона-2023/24) неоднократно заявлял, что чех готов вернуться в Россию. Он был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюк», когда команда опустилась на последнюю строчку местной Суперлиги.
Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»
«Месси и Роналду раскрыли друг в друге лучшее и были сильнейшими в свое время. Лео или Марадона? Разные эпохи, но лучше них никого не будет». Макси Родригес об игроках
Заболотным интересуются 4 клуба РПЛ. 34-летний форвард «Спартака» хочет больше игровой практики (Metaratings)
Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»
«Месси и Роналду раскрыли друг в друге лучшее и были сильнейшими в свое время. Лео или Марадона? Разные эпохи, но лучше них никого не будет». Макси Родригес об игроках
Заболотным интересуются 4 клуба РПЛ. 34-летний форвард «Спартака» хочет больше игровой практики (Metaratings)