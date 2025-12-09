Ташуев оценил игру «Динамо» под руководством Гусева

‎Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил игру московского «Динамо» под руководством Ролана Гусева, который исполняет обязанности главного тренера команды.

‎— Как вам игра «Динамо» под руководством Гусева?

‎— Три матча в РПЛ — это мало. То что я заметил, больше стал играть Нгамале, и команда начала больше играть низом. У Валерия Георгиевича Карпина другой футбол, больше длинных передач. Мне показалось, что больше низом начали играть.

Единственное, что мне не понравилось, это как использовали Сергеева. Это топ-футболист, нападающий штрафной площади, а он отрабатывает в обороне. Сергеев – талантливый нападающий, он из всех моментов выжимает максимум.

‎— «Динамо» завершило первую часть чемпионата на десятом месте. На что оно способно претендовать в оставшейся части сезона?

‎— Задачи были другие. Мне кажется, клубу нужно понимать, какой вектор развития выбрать. Слухов очень много. Сейчас вышли новые слухи по тренерам. Руководству виднее. Понятно, что такой клуб должен бороться за высокие места. Многое зависит от того, кто возглавит команду.

‎— Вы были бы готовы возглавить бело-голубых?

‎— Назовите мне хоть одного тренера, особенно без команды, кто отказался бы от работы в любом клубе РПЛ: «Динамо» и так далее.