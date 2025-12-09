Сафонов рассказал о своем новом увлечении

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, что у него появилось новое увлечение. По словам футболиста, он начал слушать аудиокниги во время поездок на автомобиле.

«Всем доброго дня! Сегодня нас ожидает дорога в Испанию на завтрашний матч ЛЧ. Так что решил как раз рассказать про свое новое увлечение в дороге. Пару недель назад поймал себя на мысли, что в машине уже надоело гонять одну и ту же музыку на повторе. Так что было принято волевое решение прикоснуться к миру аудиокниг. За две недели я прослушал «Евгения Онегина» Пушкина и «Игрока» Достоевского (второе особенно советую). Когда-то я начинал читать «Игрока» в бумажном формате, но забросил. Теперь понимаю, что был глуп, ведь произведение меня реально увлекло. Ближе к финалу я пару дней ходил и плевался из-за решений главного героя, пока, наконец, не отпустило. Сейчас начал «Преступление и наказание». Решил закрыть гештальт, потому что мои познания ограничиваются только общим знанием сюжета, а с таким произведением так точно оставлять нельзя. Посмотрим, превратится ли это в новое хобби. Но пока после тренировок я максимально резво иду к машине, естественно, за новой главой", — написал Сафонов в своём телеграм-канале.