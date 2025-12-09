«Барселона» объявила о возвращении травмированного вратаря

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что голкипер первой команды Марк-Андре тер Штеген вернулся к тренировкам в общей группе. 33-летний немецкий вратарь пропустил начало сезона из-за проблем со спиной.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что к тер Штегену проявляют интерес несколько клубов накануне зимнего трансферного окна и данный интерес в последнее время возрос.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до лета 2028 года. Каталонцы по состоянию на сегодняшний день занимают первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Команда набрала 40 очков по результатам 16 проведённых встреч.