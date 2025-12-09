Нападающим «Спартака» интересуются четыре клуба РПЛ

Заболотным интересуются 4 клуба РПЛ. 34-летний форвард «Спартака» хочет больше игровой практики (Metaratings)
По информации Metaratings, к нападающему «Спартака» Антону Заболотному проявляют интерес четыре клуба Мир РПЛ.
Отмечается, что 34-летний футболист хочет получать больше игровой практики, поэтому раздумывает о своем будущем. Между сторонами были неофициальные контакты, официальное предложение не отправлялось.
Заболотный выступает за красно-белых с лета 2025 года. Он провел за клуб 14 матчей и не забил ни одного мяча, отметившись одним голевым пасом.
Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»
«Месси и Роналду раскрыли друг в друге лучшее и были сильнейшими в свое время. Лео или Марадона? Разные эпохи, но лучше них никого не будет». Макси Родригес об игроках
Заболотным интересуются 4 клуба РПЛ. 34-летний форвард «Спартака» хочет больше игровой практики (Metaratings)
Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»
«Месси и Роналду раскрыли друг в друге лучшее и были сильнейшими в свое время. Лео или Марадона? Разные эпохи, но лучше них никого не будет». Макси Родригес об игроках
Заболотным интересуются 4 клуба РПЛ. 34-летний форвард «Спартака» хочет больше игровой практики (Metaratings)