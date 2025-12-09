Нападающим «Спартака» интересуются четыре клуба РПЛ

По информации Metaratings, к нападающему «Спартака» Антону Заболотному проявляют интерес четыре клуба Мир РПЛ.

Отмечается, что 34-летний футболист хочет получать больше игровой практики, поэтому раздумывает о своем будущем. Между сторонами были неофициальные контакты, официальное предложение не отправлялось.

Заболотный выступает за красно-белых с лета 2025 года. Он провел за клуб 14 матчей и не забил ни одного мяча, отметившись одним голевым пасом.