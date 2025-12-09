Алонсо ответил на вопрос о своей ситуации в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о своём положении в команде в преддверии матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Встреча состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23:00 мск.

«Мы — команда, мы все в одной лодке. Когда ты тренер «Реала», ты должен быть готовым ко всему. Я очень хочу переломить ситуацию, это очевидно. Всё, на чём мы сейчас сосредоточены, — это матч с «Манчестер Сити». В футболе всё может быстро измениться: как в лучшую, так и в худшую сторону. Поддерживает ли меня команда? Да», — приводит слова Алонсо известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.